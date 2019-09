Pfälzer Schleudersitz

Kaiserslautern.Der 1. FC Kaiserslautern ist nach der vollzogenen Trennung von Sascha Hildmann wieder einmal auf Trainersuche. Wie der krisengeplagte Fußball-Drittligist am Montag mitteilte, wurde der 47-Jährige mit sofortiger Wirkung freigestellt. Über den Nachfolger machte der Club keine Angaben. Im Gespräch als Interimscoach ist der bisherige Co-Trainer Alexander Bugera. Auch Hans Werner Moser, Trainer der U21, könnte kurzfristig einspringen. Neben dem Fehlstart mit nur zwei Siegen aus acht Partien wurde dem gebürtigen Kaiserslauterer Hildmann vor allem die 1:6-Blamage beim SV Meppen am Samstag zum Verhängnis.

„Er hat den FCK in einer sehr schwierigen Situation übernommen und sich immer in den Dienst des Vereins gestellt“, sagte Sport-Geschäftsführer Martin Bader. „Die aktuelle sportliche Situation und nicht zuletzt die 1:6-Niederlage in Meppen haben jedoch dazu geführt, dass wir nach intensiver Diskussion beschlossen haben, die Zusammenarbeit einvernehmlich zu beenden.“

Auch Sportchef Bader wackelt

Unklar ist außerdem, wie die Nachfolgersuche organisiert wird. Denn auch dem in der Kritik stehenden Sportchef Bader droht das Aus beim kriselnden Traditionsverein. Der Vertrag des 51-Jährigen läuft zum Jahresende aus. Eine Verlängerung des Arbeitspapieres scheint angesichts der jüngsten Entwicklungen immer unwahrscheinlicher.

Der Fritz-Walter-Club steht somit erneut vor einem großen Umbruch. Denn auch der Aufsichtsrat gibt weiter ein zerstrittenes Bild ab. Die jährliche Mitgliederversammlung am 20. Oktober könnte zur Schlammschlacht geraten, in der das Kontrollgremium abgewählt wird.

Zudem dürfte sich auch Kapitalgeber Flavio Becca bei nun zu treffenden Entscheidungen kaum zurückhalten. In bisherigen Aussagen machte der Bauunternehmer jedenfalls deutlich, im Gegenzug für sein Investment ein entsprechendes Mitspracherecht einzufordern. Weil das Budget der Lauterer so gut wie keinen Spielraum mehr zulässt, wird der Luxemburger dem Verein erneut unter die Arme greifen müssen. Immer wieder wird auch darüber spekuliert, ob Becca Dino Toppmöller, den Sohn seines sportlichen Beraters Klaus Toppmöller, in der Pfalz als Coach installieren möchte.

Hildmann, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, hatte den viermaligen deutschen Meister im Dezember vergangenen Jahres übernommen. Ihm gelang es jedoch nicht, seinen Heimatverein sportlich wieder in die Spur zu führen. Der angepeilte Wiederaufstieg wurde im Sommer klar verpasst.

Sieben Trainer in vier Jahren

Nach einem durchwachsenen Saisonstart in die aktuelle Spielzeit folgte mit dem 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Bundesligist FSV Mainz 05 die große Überraschung. Doch in der Liga konnten die Roten Teufel nicht an dieses Erfolgserlebnis anknüpfen. In den vergangenen Jahren kam der Trainerstuhl auf dem Betzenberg einem Schleudersitz gleich. Der nun gesuchte Trainer wird bereits der siebte Coach binnen vier Jahren sein. Hildmanns Vorgänger Michael Frontzeck wurde Anfang Dezember 2018 ebenfalls nach einer sportlichen Talfahrt freigestellt.

Dessen Vorgänger Jeff Strasser musste den Posten im Januar 2018 wegen Herz-Rhyhthmus-Problemen aufgeben.

