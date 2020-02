Pfiffe auf dem Betze

Kaiserslautern.Die Euphorie rund um den 1. FC Kaiserslautern scheint schon wieder verflogen. Auch im vierten Rückrundenspiel blieb der Fußball-Drittligist sieglos und musste sich gegen Abstiegskandidat Preußen Münster am Samstag mit einem 1:1 (1:1) begnügen. „Vom Aufstieg brauchen wir momentan nicht mehr reden“, stellte Flügelspieler Simon Skarlartidis klar.

Unter lautstarken Pfiffen von den Tribünen verabchiedeten sich die enttäuschten Lauterer vom Rasen des Fritz-Walter-Stadions. Es herrschte Frust – auf den Rängen wie bei den Spielern. Die anvisierte Aufholjagd droht schon früh in der Rückrunde zur unmöglichen Aufgabe zu geraten. „Wir stehen in der Tabelle nicht zu Unrecht da“, sagte Skarlatidis nach dem Sturz in die untere Tabellenhälfte – neun Punkte vom Aufstiegs-Relegationsplatz entfernt. Vor 18 332 Zuschauern biss sich der FCK am Abwehrbollwerk der Gäste die Zähne aus. „Münster hat den Bus geparkt. Wir hätten diese destruktive Spielweise einfach bestrafen müssen“, betonte Trainer Boris Schommers (Bild).

Der Tabellen-18. ging durch Luca Schnellbacher in Führung (21.). Christian Kühlwetter glich zwar kurz darauf aus (27.), doch in der Folge gingen die Lauterer äußerst fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um. „Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen. Außer, dass wir nicht effektiv vorm Tor waren“, sagte Schommers. Am Samstag steht für die Lauterer die Reise zum Tabellenfünften nach Braunschweig an. Sollte die Schommers-Elf dort nicht in die Erfolgsspur zurückfinden, dürfen die Aufstiegshoffnungen wohl endgültig begraben werden. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.02.2020