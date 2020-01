Pinguinen droht endgültig Insolvenz

Krefeld.Die von der Insolvenz bedrohten Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga haben ein Rettungsangebot des Gesellschafters Energy Consulting abgelehnt. Damit droht endgültig ein Insolvenzverfahren. In einer Mitteilung am Montag nannten die Pinguine als einzige Alternative die „schnellstmögliche“ Übertragung der Anteile der Firma an einen anderen Gesellschafter. Dies hatte Energy Consulting in der letzten Woche abgelehnt.

„Im Grunde möchte niemand mit der Energy Consulting Europe GmbH zusammenarbeiten“, schrieb Geschäftsführer Matthias Roos, die aktuelle finanzielle Schieflage sei erst durch Energy Consulting entstanden, da angeblich zugesicherte Zahlungen nicht geleistet wurden. Michail Ponomarew, bis Herbst Geschäftsführer der Energy Consulting, hatte dies stets bestritten. Insgesamt fehlen den Pinguinen mehr als eine Million Euro für die laufende Saison. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.01.2020