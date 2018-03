Pinto landet doppelten DM-Coup

Anzeige

Dortmund.Tatjana Pinto glänzte mit einer Weltklassezeit, Konstanze Klosterhalfen knackte einen Uralt-Rekord. Die Sprinterin und das Lauftalent haben bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Dortmund für die Highlights gesorgt. Zwei Wochen vor der Hallen-WM in Birmingham (1. bis 4. März) brachten sich die DLV-Asse am Wochenende für den ersten Saisonhöhepunkt in Position. Es gab aber auch viele mäßige Leistungen – und abgerechnet wird sowieso erst im Sommer bei der Heim-EM im Berliner Olympiastadion.

„Happy Birthday, Konstanze!“, sangen die 4000 Zuschauer in der auch am Sonntag ausverkauften Helmut-Körnig-Halle, nachdem Klosterhalfen an ihrem 21. Geburtstag den 30 Jahre alten 3000-Meter-Hallenrekord der Berlinerin Kathrin Ullrich mit einem Start-Ziel-Sieg gelöscht hatte. Die Ausdauerspezialistin aus Leverkusen gewann den Titel in 8:36,01 Minuten.

Dreisprung-Europameister Max Heß aus Chemnitz verteidigte mit 16,84 Metern ebenso seinen Hallentitel wie Stabhochspringer Raphael Holzdeppe. Der Ex-Weltmeister aus Zweibrücken schaffte mäßige 5,68 Meter aber erst im dritten Versuch und blieb 20 Zentimeter unter seiner Saisonbestleistung. Heß peilt nun die 17 Meter an: „Das ist in Birmingham das Ziel.“ Idriss Gonschinska, Leitender Direktor Sport im DLV, geht von einer Mannschaftsstärke „um 20 Athleten“ für die WM aus.