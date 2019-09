Pistolenschützen bereit für die neue Runde

Wie in den Vorjahren auch, gestaltet sich das in Kürze beginnende Luftpistolen-Ligaturnier 2019/2020 des Badischen Sportschützenverbandes sicherlich wieder recht spannend; dies insbesondere in der Hinsicht, was die zu erbringenden Ergebnisleistungen angeht. Immerhin geht es den 31 an diesem jahresüberschreitenden Turnier darum, möglichst gute Platzierungen zu erreichen.

In der Oberliga Baden, der ranghöchsten Wertungsklasse des Landesverbandes, starten KKS Hambrücken II, KKS Ispringen, SV Limbach, SSV Malschernberg, SG Pforzheim. SSV Unteröwisheim, SSV Weinheim und SC Wolfartsweier.

Oberliga-Termine

Die Wettkampftermine der Oberliga Baden lauten: 13. Oktober (erster und zweiter Wertungskampf), 16. November (dritter und vierter Wertungskampf), 15. Dezember (fünfter und. sechster Wertungskampf) sowie 12. Januar (siebter Wertungskampf).

In den Landesligen Nord, Ost und Südwest bewerben sich insgesamt 23 Vereinsmannschaften um Siege und damit Bestplatzierungen. Landesliga Ost: SV Bad Rappenau, SSV Eberbach, SV „Diana“ Eschelbach II, KKS Hüffenhardt, SGi Königshofen, KKS Osterburken und SGi Reichartshausen.

Einen Blick zu den Wettkampfterminen gerichtet: 20. Oktober, 10. und 23. November, 08. und 22. Dezember 2019 sowie 05. und 19. Januar 2020. müb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.09.2019