Plachta im Interview: „Es ist etwas Besonderes“

Mannheim.2006 wechselte Matthias Plachta im Alter von erst 15 Jahren aus der Nachwuchsabteilung des Schwenninger ERC nach Mannheim. Nach seiner Vertragsverlängerung in der vergangenen Woche wird der 28-jährige Eishockey-Nationalspieler bis mindestens 2023 das Adler-Trikot tragen.

Herr Plachta, kam eigentlich etwas anderes als eine Vertragsverlängerung in Mannheim für Sie infrage?

Matthias Plachta: Natürlich prüft man ab und zu seine Optionen. Für mich war aber eigentlich von vornherein klar, dass ich hierbleibe, wenn mich die Adler noch haben wollen (lacht). Es war unterm Strich ein sehr einfaches Gespräch mit Axel (Adler-Manager Jan-Axel Alavaara, Anmerkung des Autors).

Sie sind 2006 nach Mannheim gekommen. Hätten Sie damals gedacht, dass Sie so lange bleiben würden?

Plachta: Na ja, als ich damals zu den Jungadlern kam, war ich ja gerade erst 15 Jahre alt. So weit habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht in die Zukunft geschaut. Rückblickend bin ich aber stolz darauf, dass ich so lange hier bin. Die Adler werden immer meine erste Anlaufstelle bleiben.

Bedeutet das, dass Sie in Mannheim Ihre Karriere beenden wollen?

Plachta: Ich gehe momentan nicht davon aus, dass ich 2023, wenn ich 32 Jahre alt sein werde, meine Karriere beenden will. Ich würde schon gerne noch länger Eishockey spielen – und das am liebsten bei den Adlern. Ich weiß, dass in den nächsten Jahren noch viel passieren kann und es auf meine Leistung ankommt, ob ich darüber hinaus in den Planungen des Clubs eine Rolle spiele. Ich hätte aber nichts dagegen, bis zu meinem Karriereende das Adler-Trikot zu tragen.

Bis auf das eine Jahr in Nordamerika haben Sie Ihre ganze Profikarriere in Mannheim verbracht, was bedeuten Ihnen die Adler?

Plachta: Für die Adler zu spielen, war und ist immer etwas Besonderes. Ich kann mich insofern auch ganz gut in Sam Soramies versetzen, der am Freitag sein erstes DEL-Tor geschossen hat. Da ich verletzt bin, habe ich mich auf der Tribüne mit ihm gefreut. Ihm ist mit Sicherheit ein Stein vom Herzen gefallen, weil er hier in Mannheim mit dem Eishockeyspielen begonnen hat.

Was sind Ihre Ziele mit den Adlern?

Plachta: Wir müssen Konstanz in unsere Leistungen bekommen, das war in den vergangenen Jahren nicht unbedingt der Fall. Unser Ziel muss es sein, dass wir uns mit den Münchnern an der DEL-Spitze etablieren, um uns mit ihnen einen Schlagabtausch um den Titel zu liefern. Eine coole Sache wäre es, wenn wir uns in der Champions Hockey League kontinuierlich weiterentwickeln.

Sie sind derzeit verletzt, wann wollen Sie wieder auf dem Eis stehen?

Plachta: So schnell wie möglich. Ich darf aber nichts überstürzen, berate mich mit den Ärzten und Physiotherapeuten. Die vergangenen Tage haben mir Hoffnung gemacht, dass ich auf dem richtigen Weg bin.

Matthias Plachta beantwortete die Fragen telefonisch und bekam das Interview zur Autorisierung vorgelegt.

