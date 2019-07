Plant Hoeneß Rückzug?

München/Kansas City.Uli Hoeneß (Bild) will Informationen der „Bild“-Zeitung zufolge im November nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident des FC Bayern München antreten. Das berichtete das Blatt am Dienstagabend. „Von unserer Seite gibt es dazu keinen Kommentar“, sagte Stefan Mennerich, Mediendirektor des Vereins, auf Nachfrage in Kansas City, wo die Bayern am Dienstagabend (Ortszeit) mit einem Testspiel gegen den AC Mailand ihre USA-Reise abschlossen.

Wie die „Bild“ außerdem schreibt, will Hoeneß zudem den Posten als Aufsichtsratschef abgeben. Neben dem Wunsch, etwas kürzerzutreten, soll auch die Kritik an seiner Person auf der vergangenen Mitgliederversammlung zur Entscheidung beigetragen haben.

Hoeneß soll planen, den stellvertretenden Bayern-Aufsichtsratsvorsitzenden und ehemaligen Adidas-Chef Herbert Hainer als Nachfolger für seine Ämter vorzuschlagen. Als künftiger Vorstandsvorsitzender soll demnach der einstige Bayern- und Nationalmannschaftstorwart Oliver Kahn kommen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019