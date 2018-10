Platz drei in der ersten RMC-Rennsaison

Im oberpfälzischen Wackersdorf, wo sich die größte und modernste Kartrennstrecke Deutschlands befindet, fand das Finalrennen zum Saisonabschluss der ADAC-Rotax-Max-Challenge Germany statt. In der Kategorie „Mini-Max“ (Altersklasse 10 bis 14) war auch der Bad Mergentheimer Valentin Kluss, der schon im vergangenen Jahr mit dem Gewinn des ACV Kart-Nationals Championat und des Baden-Württemberg-Kart Cup in der PS-schwächeren Micro-Klasse (Altersklasse 8 bis 12) für Furore gesorgt hatte, am Start. Die insgesamt zwölf Rennen während der Saison wurden von drei Piloten dominiert, zu denen neben dem Meisterschaftsführenden Farin Megger (Haltern am See) und Nikita Gense (Wuppertal) auch der Bad Mergentheimer Gymnasiast Valentin Kluss zählt. Drei Saisonsiege hat er bereits verbuchen können, weshalb sogar der Titelgewinn zumindest rechnerisch noch möglich war.

Wie so häufig in der laufenden Saison zeigte Valentin Kluss vor allem im freien Training eine überragende Performance. Im Zeittraining erreichte er einen starken zweiten Startplatz hinter Nikita Gense, der nach spannenden Positionskämpfen den ersten Lauf für sich entscheiden konnte, obwohl Kluss das Rennen bis zur letzten Runde angeführt hatte.

Dramatik pur bot dann das zweite Rennen: Kluss fiel am Start zunächst bis auf Platz sechs zurück. Nach einer furiosen Aufholjagd fand er sich eine Runde vor Schluss wieder an der Spitze des Feldes. Nach einem Fahrfehler verlor er jedoch die Führung zu Beginn der letzten Runde an Farin Megger. Mit einem überraschenden Manöver in der letzten Kurve gelang es Kluss jedoch noch, den designierten Champion Farin Megger zu überlisten und in einem Fotofinish als Erster die Ziellinie zu überqueren. Damit war der vierte Rennsieg der Saison perfekt.

Das dritte und letzte Rennen wurde schließlich eine Beute von Nikita Gense, der sich damit knapp vor dem Bad Mergentheimer Youngster die Vizemeisterschaft sicherte. Das Ticket für die Weltmeisterschaft in Paladino de Conde/Brasilien im Dezember löste am Ende jedoch verdient Farin Megger, der über die Saison hinweg die konstantesten Leistungen zeigte.

Auf dem Siegerpodest präsentierte der junge Bad Mergentheimer stolz seinen Pokal für den dritten Meisterschaftsrang. „Dass ich gleich in meiner ersten Mini-Saison vier Rennsiege und Rang drei in der RMC Germany hole, hätte ich nie gedacht“, jubelte Kluss. „Der Formelrennsport ist und bleibt mein Ziel. Ich weiß, dass ich dafür auch jetzt schon Top-Leistungen zeigen muss.“

Der Senior-Chef Michael Nees vom Nees Racing Team ist voll des Lobes über Valentin Kluss: „Er macht das immer wieder genial. Mit elf Jahren ist er noch ein Kind, aber sein großes Talent ist unübersehbar. Man kann nur hoffen, dass er für seine weitere Rennsportlaufbahn die nötige Unterstützung erhält.“

Die Planungen für die kommende Saison sind in vollem Gange. Der Empfehlung seines Trainers folgend wird der Sechstklässler bereits ab 2019 in der Junior-Klasse antreten (Altersklasse 12 bis 16). Geplant ist auch die Teilnahme an der Europa-Meisterschaft. Sehr zur Freude des jungen Rennfahrers erhielt er direkt im Anschluss an die Meisterfeier von RS Competition, einem internationalen Spitzenteam aus Dänemark, die Einladung zu einem zweitägigen Test Anfang November im belgischen Genk. „Ich fühle mich superwohl bei Nees-Racing. Ich habe dort alles gelernt und kenne kein besseres Team“, verneint Kluss jegliche Wechselambitionen. „Aber die Chance, zwei Tage bei den Dänen zu testen, lasse ich mir nicht entgehen.“ oz

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018