Platz zwei trotz eines Gleichstandes

Sara Djapa von der Sportkarateabteilung Walldürn erreichte bei den Landesmeisterschaften der Leistungsklasse den tollen zweiten Platz.

Bei diesen Landesmeisterschaften, die kürzlich in Maulbronn stattfanden, erlebten die Zuschauer bei sehr guter und vor allem fairer Stimmung Kata in Perfektion und gutes Kumite.

Dabei erreichte Sara Djapa von der Sportkarateabteilung von Ein-tracht 93 Walldürn den zweiten Platz in der Leistungsklasse der Damen in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm. Für Sara Djapa war dieser Wettkampf der erste Start in der nächsthöheren Altersklasse, der Leistungsklasse Ü18.