Anzeige

„Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben heute auswärts bei einem Playoff-Teilnehmer einen wichtigen Sieg geholt“, sagte TG-Trainer Liam Flynn.

Dank einer knappen Niederlage des BBC Coburg in Frankfurt und des bisher gewonnenen direkten Vergleichs gegen die punktgleichen Oberfranken liegen die Würzburger vor dem Start in die Playdown-Runde hinter dem FC Bayern München auf Rang zwei der Playdown-Tabelle – das würde in der Endabrechnung zum Klassenerhalt genügen. Es folgen sechs Partien (jeweils Hin- und Rückspiel gegen die drei Playdown-Konkurrenten), um die beiden sportlichen Absteiger aus der ProB Süd zu ermitteln.

Die TG s.Oliver Würzburg wird mit einem Heimspiel gegen das Farmteam der Münchner Bayern am Sonntag, 11. März, um 15.30 Uhr in der Feggrube in die wichtigste Phase der Saison starten. pw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.03.2018