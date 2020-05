Pleiß schließt Wechsel aus

Istanbul.Basketball-Profi Tibor Pleiß hat eine zeitweilige Rückkehr nach Deutschland für das Meisterturnier der Bundesliga ausgeschlossen. „Das stand für mich nie zur Debatte, da ich hier noch bei Efes unter Vertrag stehe“, sagte der 30-jährige Center von Anadolu Efes Istanbul auf die Frage, ob ein Wechsel beim FC Bayern eine Option sei.

Die BBL-Clubs haben die Chance, für das Turnier mit zehn Teams im Juni in München jeweils zwei Spieler nachzuverpflichten. Die Bayern hatten am Montag mitgeteilt, dass sie vorübergehend Nationalspieler Ismet Akpinar von Besiktas Istanbul geholt haben.

Nach der langen Saison-Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie will die BBL ihren Meister mit einer Gruppenphase und verkürzten Play-offs binnen gut drei Wochen in München küren. „Es ist ein interessantes System, das es so noch nicht gegeben hat“, sagte Pleiß. „Ich bin gespannt, wie es wird. Ich werde mir das eine oder andere Spiel anschauen. Fest steht vor allem in der K.o.-Phase: Ein schlechter Tag und man ist draußen.“

Grundsätzlich sei es „natürlich denkbar“, dass er wieder in Deutschland spielen werde. „Das war immer wieder mal Thema. Die BBL hat sich gut entwickelt“, sagte er. dpa

