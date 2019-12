Podestplätze weit entfernt

Östersund.Franziska Preuß gibt nach dem Rücktritt von Laura Dahlmeier im deutschen Biathlon-Team den Ton an, doch für die Podestplätze reicht es momentan nicht. Nach Platz vier im Sprint beim Weltcup-Auftakt in Östersund beendete Preuß am Donnerstag den Klassiker über die 15 Kilometer nach drei Strafminuten auf Rang zwölf. Beim Sieg der Französin Justine Braisaz vor Julija Dschyma aus der Ukraine im zweiten Saison-Rennen landete die 25-Jährige damit erneut vor Weltmeisterin Denise Herrmann. „Es wäre mehr möglich gewesen“, sagte Preuß. „Aber drei Fehler im Stehendanschlag sind im Einzel nicht gut. Da muss ich fast noch zufrieden sein mit dem Ergebnis.“ Dritte wurde in Julia Simon eine weitere Französin.

Nach vier Fehlern und Rang 18 im Biathlon-Klassiker haderte auch Denise Herrmann: „Ich kann das besser. Beim Laufen ging es auch nicht so gut, ich kam mir ein bisschen vor wie der letzte Tourist. Aber das wird schon noch besser werden“, sagte die ehemalige Langläuferin. Der Weltcup wird am Samstag (17.30 Uhr/ZDF) mit der Staffel der Männer fortgesetzt. dpa

