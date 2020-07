Point Guard mit BBL- Erfahrung

Mit Trae Bell-Haynes steht der erste Neuzugang der HAKRO Merlins Crailsheim für die neue Saison fest. Der 24-jährige Point Guard wechselt von den Helsinki Seagulls nach Crailsheim.

Trotz seines jungen Alters bringt Trae Bell-Haynes Erfahrung aus Europa mit. Er war auch schon bereits in der Basketball-Bundesliga aktiv. Nach seiner erfolgreichen Zeit am College in Vermont zog es den

...