Pokal-„Top Four“ beim FC Bayern

Das „Top Four“ des Deutschen Basketball-Pokals findet im Münchener Audi Dome statt. „Wir freuen uns sehr auf dieses Highlight im Audi Dome. Für uns ist es keine Frage gewesen, die BBL als Ausrichter zu unterstützen. Wir sind uns sicher, dass das ein Basketballfest mit vier tollen Teams wird“, sagt Marko Pesic, Geschäftsführer FC Bayern Basketball. Die Halbfinalpartien zwischen ratiopharm Ulm und dem FC Bayern München Basketball sowie der BG Göttingen gegen Alba Berlin finden am Samstag, 17. April, statt. Das Finale wird dann einen Tag später. also am Sonntag, 18. April, ausgetragen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.02.2021