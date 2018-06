Portugal nach 1:1 gegen Iran Gruppenzweiter

Anzeige

Saransk (dpa) - Cristiano Ronaldo gestikulierte wild hinauf zu den Fans, dann marschierte er schnurstracks in die Kabine. Auf dem Weg dorthin machte er noch Videobeweis-Zeichen und fluchte drauflos.

Denn Europameister Portugal hat zwar auch ohne Zutun seines diesmal sogar bei einem Elfmeter erfolglosen Superstars das Achtelfinale der Fußball-WM in Russland erreicht, aber den Gruppensieg noch verspielt. Deswegen war CR7 nach dem Abpfiff ganzoffenkundig verstimmt.

Nach dem mageren 1:1 (1:0) gegen Iran treffen die Portugiesen, die Ricardo Quaresma (45. Minute) mit einem Traumtor in Führung gebracht hatte, als Gruppenzweite hinter den punktgleichen Spaniern am Samstag auf Uruguay. Für die Iraner ist trotz ihres wackeren Auftritts gegen den hohen Favoriten auch die fünfte WM-Endrunde bereits nach der Gruppenphase vorbei. Der wild gefeierte späte Ausgleich durch Karim Ansarifard (Handelfmeter/90.+3) war am Ende zu wenig.