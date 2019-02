Positive Signale aus Berlin

Mannheim.Sie ist fit, hat gut trainiert und freut sich auf die Herausforderung: Nadine Gonska steigt heute in den Flieger nach Glasgow, wo am Wochenende die Hallen-EM der Leichtathleten stattfindet. „Ich bin gespannt, wie sie sich in Schottland verkauft“, sagt ihr Heimtrainer Rüdiger Harksen. Zwar nahm Gonska bereits vor zwei Jahren in Belgrad in der Staffel an kontinentalen Titelkämpfen unterm Dach

