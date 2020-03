Präsident appelliert an Mitglieder

Der Ausbreitung des Corona-Virus Einhalt zu gebieten, hat auch für den organisierten Sport in Baden-Württemberg oberste Priorität. Gemäß der Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen der Landesregierung sind Zusammenkünfte und Veranstaltungen in Vereinen vorerst untersagt. Dies impliziert die Einstellung des Sportbetriebs in allen Mitgliedsorganisationen des Badischen Sportbunds Nord. BSB-Präsident Martin Lenz äußert sich zur aktuellen Situation: „Das Coronavirus stellt unsere Vereine und Mitgliedsorganisationen vor so noch nie da gewesene Herausforderungen.“ Die Vereine seien für viele ein Stück Heimat geworden. „Bleiben Sie Ihrem Verein gerade jetzt treu und nehmen Sie – zum Wohle von diesem und der Gesellschaft – Abstand von der Rückforderung von Mitgliedsbeiträgen oder gar von Kündigungen der Vereinsmitgliedschaft“, bittet Martin Lenz, „um gemeinsam diese schwierige Zeit durchzustehen“. bsb

