Preis für Kinder- und Jugendprojekte

Das Kindernetzwerk „United Kids Foundations“ initiiert 2020 anlässlich seines 15. Geburtstags erstmals den LupoLeo-Award. Die Auszeichnung wird für herausragendes soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland vergeben. Gemeinnützige Organisationen können sich noch bis 3. Mai 2020 für den LupoLeo-Award für herausragendes soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich bewerben. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 100.000 Euro ausgeschüttet.

Es werden Projekte gesucht, die sich sich für andere Menschen einsetzen und für ein gleichberechtigtes Zusammenleben eintreten, etwa durch Ansätze kommunaler Kinder- und Jugendbeteiligung, Service-Learning-Angebote, Jugenddialog- und Vernetzungsformate, Tandemprojekte etc.

Die Projekte sollten außerdem Formen von Diskriminierung erkennen und entschlossen entgegentreten (etwa durch Bildung für Vielfalt und Menschenrechte, Bildung zu GMF/Diskriminierung, Counter Speech oder Argumentationstrainings etc.)

So es die Corona-Krise zulässt, werden die prämierten Projekte am 21. November in Braunschweig im feierlichen Rahmen vorgestellt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.04.2020