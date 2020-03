Premiere ist ein Erfolg

Hailey-Jean Hörner ist Badische Vizemeisterin. © ETSV Lauda

In diesem Jahr nahm Hailey-Jean Hörner zum ersten Mal bei den Badischen Hallenmeisterschaften des Badischen Leichtathletikverbands teil. Diese werden erst ab einem Alter von 14 Jahren ausgetragen. Sie startete in der Leichtathletikhalle des Olympiastützpunkts Mannheim für den ETSV Lauda in den drei Disziplinen 60 Meter Hürden, Weitsprung und Mehrfachsprung. Im Vorlauf der 60 Meter Hürden verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung um 3,5 Zehntel auf 9.77 sec. Dies bedeutete auch den Einzug in den Endlauf. Hier konnte sie diese Zeit nochmal auf 9,74 sec verbessern und belegte den fünften Platz. Im Weitsprung muss sie seit diesem Jahr vom Brett abspringen, was Hailey-Jean Hörner sehr gut mit dem ersten Sprung auf 4,97 Meter gelang. Dieser war auch der weiteste für sie in einem packenden Wettkampf und bedeutete den dritten Platz. Zum Abschluss startete die aus Werbach stammende Athletin beim Mehrfachsprung. Dieser ist eine Schülerdisziplin und dient als Vorbereitung auf den Dreisprung. Hier belegte Hörner mit einer Weite von 15,79 Meter den zweiten Platz und holte sich somit den Badischen Vizemeisterinnen-Titel. etsv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.03.2020