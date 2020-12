Preuß freut sich über Platz drei

Hochfilzen.Nach ihrem Podest-Coup beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen wähnte sich Franziska Preuß wie im falschen Film. „Man geht an den Tisch, nimmt sich seine Medaille und hängt sie sich selber um, geht auf sein Trepperl. Da steht man wie bestellt und nicht abgeholt“, sagte die 26-Jährige. Die Siegerehrung unter Corona-Bedingungen nach Platz drei im Sprint hinter Dsinara Alimbekawa (Belarus) und Tiril Eckhoff (Norwegen) wird der Bayerin lange in Erinnerung bleiben. „Ich bin trotzdem froh, dass ich dabei sein durfte“, sagte sie. Bei den Männern kam Benedikt Doll auf Platz acht, Erik Lesser wurde Neunter. dpa

