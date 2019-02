Die Badische Sportjugend bietet vom 22. bis 24. März an der Sportschule Schöneck in Karlsruhe die Fortbildung „Prinzessinnen und Monster – schwierige Kinder als Herausforderung im Sportverein“ an. Es wird gezeigt, wie Trainer, Übungs- und Jugendleiter mit den zunehmend schwierigeren Anforderungen in der Sportvereins- oder Freizeitgruppe umgehen können. Die Teilnehmergebühr inklusive Übernachtung und Verpflegung beträgt 50 Euro, Anmeldeschluss ist der 27. Februar. Die Fortbildung wird zur Verlängerung der Jugendleiter- sowie der Übungsleiter-C-Lizenz anerkannt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.badische-sportjugend.de oder telefonisch unter 07 21 / 18 08 21. bsj

