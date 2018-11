Probleme türmen sich

Tokio.Thomas Bach schwärmt, so wie es sich für einen Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees gehört. Bach verspricht sich „ausgezeichnete Spiele wieder einmal hier in Asien“, wenn in gut 600 Tagen die Flamme in Tokio entzündet wird. „Ich kann mich nicht erinnern, dass eine gastgebende Stadt zwei Jahre vor den Spielen mit den Vorbereitungen schon einmal so weit war wie Tokio“, lobt er bei der Sitzung der Dachorganisation der Nationalen Olympischen Komitees (ANOC) in Japans Hauptstadt. Alles gut also in der olympischen Familie? Mitnichten. Vor der Sitzung des Exekutivkomitees am Freitag und Samstag liegen mächtige Probleme offen.

Der Topfunktionär: Dass sich Scheich Ahmad al Fahad Al-Sabah in der vergangenen Woche zumindest vorübergehend aus dem IOC und nun vom einflussreichen Amt des ANOC-Vorsitzenden zurückzog, bezeichnet der Deutschlandfunk als „sportpolitischen Erdrutsch“. Der Kuwaiter, der auch bei den Skandalen um den Fußball-Weltverband Fifa ins Zwielicht geraten war, gilt als einer der einflussreichsten Funktionäre überhaupt – und als Bachs Förderer. Grund für den Rückzug sind jedoch nicht seine sportpolitischen Aktivitäten, sondern innerkuwaitische Auseinandersetzungen. Im Zuge derer muss er sich in der Schweiz wegen angeblicher Fälschung von Videos verantworten. Den ANOC-Delegierten rief er aber zu: „Wir sind eine Familie. Und ich verspreche, ihr werdet mich sehr bald wieder in dieser Familie sehen.“

Die Sommerspiele 2020: Die Idee der Einführung einer Sommerzeit ist aus zeitlichen Gründen geplatzt. Nun müssen die Organisatoren das Hitze-Problem anders lösen, beispielsweise die Startzeit beim Marathon vorzuverlegen, wahrscheinlich auf 6 Uhr morgens. Einer der größten Knackpunkte ist der Verkehr in Tokio. In der Metropole gibt es keinen Olympiapark, die Stadien sind innerhalb der Stadt verstreut.

Die Winterspiele 2026: Nach dem Ausscheiden von Calgary sind noch Mailand/Cortina d’Ampezzo und Stockholm im Rennen. Während die Italiener auf die finanzielle Unterstützung der Regionen bauen, suchen die Schweden noch die Unterstützung der Politik. Die Bewerbungen müssen bis zum 11. Januar eingereicht werden. Bach sagte, es gebe keinen „Plan B“, sollten die „exzellenten“ Bewerbungen zurückgezogen werden.

Das Amateurboxen: Das Internationale Olympische Komitee behält sich vor, „die Einbeziehung des Boxens ins Programm der Spiele 2020 in Tokio und 2024 in Paris zu überprüfen“. Der Amateurbox-Weltverband AIBA hatte den Usbeken Gafur Rachimow zu seinem Präsidenten gewählt. Dem Geschäftsmann wird vorgeworfen, eine bedeutende Rolle in der organisierten Kriminalität zu spielen. Das IOC erwägt, den Amateurbox-Verband von den Spielen in Tokio auszuschließen, nicht aber die Boxer. dpa

