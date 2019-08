Profi-Clubs zu wenig innovativ

Nach Ansicht des Kölner Sportwissenschaftlers Daniel Memmert werden Forschungserkenntnisse im deutschen Profisport viel zu selten genutzt. „Die Zahl der Vereine, die innovativ sind und mit der Wissenschaft zusammenarbeiten, liegt, das ist mein Gefühl, noch immer bei höchstens zehn Prozent. Dabei ist es im heutigen Profisport entscheidend, nicht nur ‘State of the art’ zu sein, sondern eben den einen Schritt voraus“, sagt der geschäftsführende Institutsleiter am Institut für Trainingswissenschaft und Informatik an der Deutschen Sporthochschule.

Vor allem die Schnelllebigkeit im Fußball ist für Memmert einer der Hauptgründe. „Momentan entscheiden sich eben viele Vereine noch immer eher dazu, eine Million für einen neuen Spieler auszugeben, anstatt 500 000 Euro in einen vernünftig ausgestatteten Trainingsbereich Kognition“, sagt Memmert. Trainer und Sportdirektoren hätten vor allem „den kurz- und mittelfristigen Erfolg im Blick, weniger die langfristige Entwicklung des Clubs, an der sie in der Regel doch nicht mehr teilhaben.“ dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019