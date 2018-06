Profisport der Spitzenklasse hautnah erleben

Anzeige

Zum fünften Mal ist der Golf-Club Glashofen-Neusaß Gastgeber eines von sechs Pro-Golf-Tour-Events, die in Deutschland ausgetragen werden. Von Sonntag, 17. Juni, bis Dienstag, 19. Juni, kämpfen bis zu 156 Spieler aus über 30 Nationen um rund 30 000 Euro Preisgeld. Spielbeginn ist am Sonntag und Montag jeweils um 7.30 Uhr, am Dienstag um 8 Uhr.

Mit Leonhard Astl (Österreich, Sieger 2013) Antoine Schwarz (Frankreich, Sieger 2015) und Max Kramer (Deutschland, Sieger 2016) sind gleich drei ehemalige Sieger am Start. Sie werden den Platz im Walldürner Stadtteil Neusaß in guter Erinnerung haben und alles daran setzen, in diesem Jahr den Sieg zu wiederholen.

Die Pro Golf Tour, 1997 gegründet und bis 2012 unter dem Namen EPD-Tour betrieben, läuft 2018 im 22. Jahr. Bei 21 Turnieren in sieben Ländern werden zwischen Januar und September über 660 000 Euro Preisgeld an die teilnehmenden Professionals ausgeschüttet.