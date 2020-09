Proteste nach Todesurteil

Teheran/Lausanne.Eine internationale Solidaritätswelle soll im Fall des zum Tode verurteilten iranischen Ringers Navid Afkari politischen Druck aufbauen. „Als Athleten- und Sportgemeinschaft müssen wir uns schützend vor ihn stellen. Wenn der friedliche Protest eines Athleten mit Folter und Hinrichtung erwidert wird, dürfen wir nicht schweigen“, forderte am Donnerstag der Geschäftsführer von Athleten Deutschland, Johannes Herber, und erweiterte den Unterstützerkreis an Politikern und Sportlern. IOC-Präsident Thomas Bach sprach davon, sich dem Athleten Afkari „nahe“ zu fühlen. Man sei „überaus besorgt“.

Auch der Deutsche Olympische Sportbund beobachte „mit größter Sorge die Situation“ um den unter zweifelhaften Umständen zum Tode verurteilten Afkari, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann. „Wir schließen uns den weltweiten Forderungen von Politik und Sport an die iranische Führung an, den Vollzug der Strafe auszusetzen und dem Angeklagten einen fairen Prozess zu gewähren.“ Afkari hat nach Angaben der iranischen Justiz bei einer Demonstration 2018 einen Sicherheitsbeamten getötet. Er habe die Tat gestanden, hieß es. Der Sportler, seine Familie und Menschenrechtsorganisationen führen dagegen an, das Geständnis sei durch Folter erzwungen worden. dpa

