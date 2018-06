«Pure Erleichterung» bei Löw-Team

Anzeige

Entscheidender Grund für die gelungene Aufholjagd nach dem 0:1 durch den schwedischen Angreifer Ola Toivonen (32.) waren neben der Willenskraft auch Löws taktische und personelle Umstellungen. Mario Gomez sorgte nach der Pause für viel Präsenz in der Angriffsspitze. Der schnelle Werner wich auf den linken Flügel aus und war dort brandgefährlich. Er bereitete den Reus-Ausgleich vor und holte den spielentscheidenden Freistoß heraus. Diesen versenkte Kroos im schwedischen Kasten.

«Ich habe mich für Toni gefreut, weil er am ersten Gegentor mit beteiligt war. Was ihm normalerweise selten passiert», betonte Löw: «Er ist normalerweise ein Spieler mit einer fast hundertprozentigen Pass-Sicherheit.» Der fatale Fehler stachelte den viermaligen Champions-League-Sieger sichtbar an: «Ich gehe mit einem guten Gefühl, weil wir gewonnen haben, wir uns belohnt haben für einen mehr als ordentliches, ein gutes Spiel.» Sein Freistoßtor nach kurzer Ablage von Reus trug die Marke Weltklasse.

Die emotional aufgeladenen Spieler machten sich gleich in der Nacht auf den Weg zu ihrem WM-Stammquartier nach Watutinki vor den Toren Moskaus. Dort will der Bundestrainer dann erst einmal eine Bestandsaufnahme seines Personals vornehmen: Jérôme Boateng ist nach seiner Gelb-Roten Karte in Kasan gegen Südkorea am Mittwoch gesperrt. Startelf-Spieler Sebastian Rudy hat sich die Nase gebrochen. Reus wurde von Krämpfen geplagt.

«Ab Montag werden wir uns auf Südkorea vorbereiten», sagte Löw. «Wir müssen dann sehen, welche Spieler zur Verfügung stehen. Mats Hummels kann wahrscheinlich wieder spielen.» Gegen Schweden konnte der Münchner wegen eines verrenkten Halswirbels nicht dabei sein.

«Natürlich haben wir viel Luft nach oben. Aber es war erstmal der erster Schritt, wir haben jetzt das nächste Endspiel», erklärte Reus, einer der neuen Fixpunkte in Löws Team. Die Weltmeister Mesut Özil und Sami Khedira, die in Sotschi nur auf der Bank saßen, müssen sich in ungewohnter Weise erst einmal anstellen. Auch wenn der Bundestrainer sagte: «Heute war die Entscheidung so, dass Khedira und Özil mal pausieren. Aber wir werden beide weiterhin brauchen.»

Der Weltmeister hat nach der Zittereinlage am Schwarzen Meer nun wieder alle Karten zum Achtelfinal-Einzug selbst in der Hand. Wenn das DFB-Team mit mindestens zwei Toren Unterschied gegen Südkorea gewinnt, können Mexiko und Schweden gemeinsam nicht mehr beide vor Deutschland landen. Auf alle anderen Eventualitäten wollen sich Reus & Co. nicht verlassen: «Da müssen wir genauso emotional spielen und energiegeladen, wie wir es vor allem in der zweiten Halbzeit gut gemacht haben», sagte der Dortmunder mit Blick auf die Partie in Kasan.