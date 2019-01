Quali für Stammheim sicher

Am Wochenende fand im Tennis-Landesleistungszentrum (LLZ) Leimen das Badische Jüngstenturnier der Altersklasse U11 statt. Am Samstag wurden in vier Gruppen zu drei Spielern die Halbfinalisten ermittelt. Maximilian Eberle gewann gegen Lennox Meißner (TC Wiesental) 6:3/7:5. In der zweiten Partie siegte Eberle mit 6:0/6:0 gegen Simon Kriebler (TC Überlingen). Im Halbfinale traf er auf Jannis Noah Ritz (TC Waldbronn) und sicherte sich überraschend deutlich mit 6:2/6:1 das Finalticket.

Gegen Arian Hassas (SV Schopfheim) im Finale reichte es leider nicht zum Sieg, und Eberle musste sich mit 6:3/6:4 beugen. Durch seine Finalteilnahme hat sich der junge Rosenberger, der für den TC Schlierstadt startet, für das Süddeutsche Sichtungsturnier vom 1. bis 3. Februar in Stuttgart-Stammheim qualifiziert. tc

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019