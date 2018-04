Räikkönen fährt Bestzeit im Formel-1-Abschlusstraining

Anzeige

Vettel will mit seinem vierten Sieg in Bahrain seine WM-Führung ausbauen. Der viermalige Weltmeister hatte den Auftakt in Australien mit etwas Glück gewonnen. Vor dem zweiten Saisonlauf musste sein Rivale Hamilton einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Wegen eines regelwidrigen Getriebewechsel an seinem Silberpfeil wird er am Start um fünf Plätze zurückversetzt.