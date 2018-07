Rangnick baut in Leipzig das komplette Trainerteam um

Anzeige

«Alle drei werden Spezialaufgaben bekommen. Ich brauche sie aber nicht, um nur die Hütchen aufzustellen», betonte Rangnick. Er will vielmehr ihre Stärken im Trainingsalltag für die Arbeit mit dem Team nutzen. Zudem ersetzt Daniel Behlau den zum Deutschen Fußball-Bund abgewanderten Athletiktrainer Nicklas Dietrich. Neuer Teampsychologe für Sascha Lense (Dynamo Dresden) ist nun Max Pelka.

Schon beim ersten Training vor mehr als 1000 Fans wurde deutlich: Die Kommunikation wird deutlich erhöht, das Tempo verschärft. Und allerhöchste Priorität haben ab sofort die Standards. «Wir haben bei der WM gesehen, die Engländer machen ihre Tore zu 80 Prozent aus Standards», erklärte Rangnick und verwies zugleich auf eine Schwäche in der Vorsaison unter Vorgänger Ralph Hasenhüttl.

Rangnick will den Punkteschnitt wieder anheben. Für Platz drei in der neuen Saison errechnete der Schwabe 1,8 bis 1,9 Punkte im Schnitt. In der vergangenen Saison war RB von 2,0 auf 1,56 Zähler gesunken. Daher will Rangnick neue Reize für das Team setzen - mit neuen Köpfen.

Auch wenn er nach eigenen Worten «energetisch in einem Topzustand ist», kann Rangnick seine Aufgaben als Trainer und Sportdirektor nicht zu 100 Prozent nachkommen. «Ich versuche natürlich, bei jedem Training dabei zu sein. Meine anderen Aufgaben werden Jochen Schneider sowie René Grotus und Scout Paul Mitchell erledigen», sagte der Stratege und Vordenker von RB Leipzig.