Rangnick dementiert

Leipzig.RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick hat eine kolportierte Einigung von Nationalstürmer Timo Werner mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern dementiert. „Eine mögliche Einigung kann es für 2019 unmöglich geben. Dazu müssten wir einverstanden sein, und das sind wir nicht. An uns ist von den Bayern auch noch niemand herangetreten“, sagte Rangnick.

Am Vortag hatte die „Sport Bild“ vermeldet, dass sich Werners Berater Karlheinz Förster mit den Bayern über einen Vertrag für den Angreifer verständigt haben soll. Laut Rangnick habe RB mit Förster in den letzten Tagen intensive Gespräche geführt und einen Zeitplan festgelegt: „Und wir sind uns einig, dass wir diesen einhalten.“ Werners Vertrag in Leipzig läuft noch bis zum 30. Juni 2020. Der gebürtige Schwabe war 2016 für rund zehn Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Leipzig gewechselt. Dass Werner 2020 ablösefrei geht, schloss Rangnick nochmals vehement aus. „Einen Fall wie Leon Goretzka und Robert Lewandowski wird es nicht geben. Über dieses Szenario brauchen wir gar nicht sprechen“, sagte Rangnick. Goretzka war 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zu den Bayern gewechselt, Lewandowski 2014 von Borussia Dortmund. dpa

