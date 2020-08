Rast-Sieg aberkannt

Klettwitz.Audi-Pilot René Rast ist der Sieg beim zweiten Saisonrennen des Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) final aberkannt worden. Der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) hatte am Freitag ein Fehlverhalten des zweimaligen Champions beim Lauf in Spa-Franchorchamps mit einer Zeitstrafe von zehn Sekunden gewertet. Rast rutscht damit vom ersten auf den dritten Rang. „Ich bin natürlich enttäuscht, dass ich durch die Pitstop-Strafe meinen Sieg in Spa verloren habe“, sagte der zweimalige DTM-Champion nach der Urteilsverkündigung auf dem Lausitzring.

Rast hatte als Führender auf dem Ardennen-Kurs zwei Mal das sogenannte Push-to-Pass-System (PTP) gedrückt, mit dem kurzzeitig 60 PS Mehrleistung abrufbar sind. Als Erstplatzierter darf er die Überholhilfe aber nicht nutzen und ist auch durch das sogenannte Marshalling-System vor der Aktivierung geschützt. Doch durch Verbindungsprobleme auf der Strecke konnte das Marshalling-System diesen Schutz kurzzeitig nicht bieten.

Von Rasts Herabstufung profitiert Nico Müller, der nachträglich den Sieg im Belgien-Rennen erhielt und nach zwei Rennen mit 53 Punkten das Gesamtklassement anführt. Rast liegt nun mit 29 Zählern auf dem dritten Platz hinter Jamie Green (30/alle Audi). Bereits an diesem Wochenende hat Rast die Möglichkeit, in zwei Rennen auf dem Lausitzring (Samstag und Sonntag jeweils 13.30 Uhr/Sat1) den Abstand zu verkleinern. dpa

