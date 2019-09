Ratlos ins Achtelfinale

Antwerpen.Nationaltrainer Andrea Giani schäumte nach der Blamage im letzten EM-Gruppenspiel vor Wut. Diagonalangreifer Georg Grozer und Kapitän Lukas Kampa verschwanden mit versteinerten Mienen in den Katakomben. Nach dem vorläufigen Tiefpunkt bei der Endrunde ringen Deutschlands Volleyballer um Fassung. „Es ist erschreckend, wie weit man doch wieder einen Schritt zurückmachen kann. Es ist schwer, in Worte zu fassen, wie wir einfach nicht an unser Level rankommen“, sagte der ratlose Außenangreifer Christian Fromm nach dem 1:3 (22:25, 20:25, 25:18, 19:25) gegen Leichtgewicht Spanien.

Die bereits für das Achtelfinale qualifizierte Mannschaft von Giani, der nach der dritten Niederlage im fünften Gruppenspiel sofort die Halle verließ und an die frische Luft musste, enttäuschte am Donnerstag in Antwerpen auf ganzer Linie. Nach zwei 3:0-Siegen nacheinander ist beim Vize-Europameister von 2017 nur noch Rückschritt statt Fortschritt festzumachen.

Grozers Kurzzeit-Rückkehr

Die mit dem Medaillenziel in das Turnier gestarteten Deutschen machen in dieser Verfassung keine Hoffnung auf das Überstehen der ersten K.o.-Runde. Nach einem spielfreien Tag trifft Gianis Team am Samstag in Apeldoorn auf die Niederlande.

Bei der bereits dritten Endrunden-Niederlage war Simon Hirsch (15 Punkte) in einer fast schon verzweifelt nach Stabilität suchenden Mannschaft erfolgreichster deutscher Angreifer. Diagonalangreifer Grozer lief nach einer Zwei-Spiele-Pause wegen einer Wadenblessur zumindest im ersten Satz auf. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019