Raus aus Steffi Grafs Schatten

Anzeige

London.Diesmal soll Angelique Kerbers Wimbledon-Wunder wahr werden, der Grand-Slam-Coup über Serena Williams gelingen. Mit dem Lerneffekt nach dem grandiosen, aber verlorenen Endspiel vor zwei Jahren will es die Kielerin heute (15 Uhr, ZDF und Sky) gegen die nun junge Mutter besser machen. Mit einem weiteren Sieg auf dem Heiligen Tennis-Rasen will sie sich zur ersten deutschen Wimbledonsiegerin seit Steffi Graf 1996 krönen. „Ich weiß, dass ich das Potenzial habe, solche Dinger zu gewinnen“, sagt Kerber. „Damals wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt.“

Nach ernüchternden Rückschlägen zeigt sich die 30-Jährige mental gereift, erfahrener und gibt sich wieder selbstbewusst. Die Situation ist eine komplett andere als 2016, auch weil Serena Williams nur zehn Monate nach der komplizierten Geburt ihrer Tochter antritt. „Sie ist zurückgekommen. Ich bin zurückgekommen von 2017. Das ist eine Herausforderung“, sagt Kerber. „Wer weiß, was noch passieren kann?“

Sie hat es schon einmal geschafft. In Melbourne, als sie vor zwei Jahren mit dem Australian-Open-Titel verblüffte und zur ersten deutschen Grand-Slam-Siegerin seit Graf aufstieg, hat sie Serena Williams in einem großen Finale besiegt. „Angie will diesen Titel unbedingt, das spürt man“, sagt die Damen-Chefin Barbara Rittner mit Blick auf die aktuelle deutsche Spitzenspielerin.