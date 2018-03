Rebensburg feiert glänzende Saisonbilanz

Anzeige

Are.Als Feierbiest ist Viktoria Rebensburg eigentlich nicht bekannt – auf ihren Coup wollte die beste Riesenslalom-Fahrerin des Winters aber auf jeden Fall anstoßen. Die Oberbayerin sicherte sich beim Weltcup-Finale in Are ihre dritte Disziplin-Kristalltrophäe, ließ sich dabei auch von einer Rennabsage nicht die Laune verderben und kündigte an: „Wir fliegen erst morgen heim. Da ergibt sich schon die Möglichkeit, das eine oder andere Getränk zu nehmen.“

Und das hat sich Rebensburg verdient, ihr Riesenslalom-Winter war beeindruckend: Von acht Weltcup-Rennen gewann die 28-Jährige drei, dreimal wurde sie Zweite, nur zweimal landete sie außerhalb der Top Ten. „Sie kann sehr stolz sein“, sagte Alpinchef Wolfgang Maier. „Sie hat die Kugel verdient und souverän gewonnen. Sportlich die höchste Auszeichnung ist die, die man über die ganze Saison hinweg gewinnt.“

Mit 92 Punkten Vorsprung auf Tessa Worley aus Frankreich sicherte sich Rebensburg ihre dritte kleine Kristallkugel nach 2011 und 2012. Die Absage des Riesentorlaufs wegen zu heftiger Sturm- und Schneeböen in Are hatte kaum noch entscheidende Auswirkungen auf den Kampf um die Kugel: Um an der Spitze des Disziplin-Klassements noch abgefangen zu werden, hätte Weltmeisterin Worley das Rennen gewinnen und Rebensburg im WM-Ort von 2019 die Top 15 verpassen müssen.