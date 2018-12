"Region birgt so viel Potenzial"

Heidelberg."Ich danke meinen Eltern dafür, dass sie mich in die Welt gesetzt haben." So launig wandte sich Eggert Voscherau an die Gäste im Königssaal des Heidelberger Schlosses nachdem der ehemalige Vorstandsvorsitzende der BASF den Victor Sport-Award bekommen hatte. "Dass wir hier zusammensitzen, haben wir einem zu verdanken, der den Weg geöffnet und eine Bresche geschlagen hat", wie es Laudator Roland

...