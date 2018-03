Reif für das WM-Duell

Anzeige

Berlin.Bei der amerikanischen Nationalhymne zeigte Fabiano Caruana keine Emotionen, die Zeremonie im Berliner Kühlhaus war ihm eher unangenehm, und auch über den Siegerscheck über 95 000 Euro wird sich das junge Schachgenie wohl erst später freuen. Denn in Gedanken eilte der Turniersieger schon weit voraus: In acht Monaten, genau am 28. November 2018, will sich der 25-Jährige die Krone der Geistesriesen aufsetzen. Gewinnt Herausforderer Caruana in London das Duell mit dem Norweger Magnus Carlsen, hätten die USA zum ersten Mal seit 46 Jahren wieder einen Schach-Weltmeister.

Als Bobby Fischer 1972 in einer wahren Psycho-Schlacht in Reykjavik Boris Spasski (UdSSR) niederkämpfte, da war an Caruana noch gar nicht zu denken. Doch in der Szene hat der Italo-Amerikaner, der am 30. Juli 1992 in Miami geboren wurde, heute längst einen Namen. Im Jahr 1996 zog er mit seinen Eltern nach Brooklyn in New York, im Jahr darauf entdeckte ihn der bekannte Schachtrainer Bruce Pandolfini – und erkannte bald sein Talent. Pandolfini hatte einst auch Bobby Fischer geholfen: mit Analysen für dessen WM-Duell mit Spasski.

Statistik noch negativ

„Ich freue mich wirklich riesig, ich könnte nicht glücklicher sein“, sagte Caruana, als er seine 14. und letzte Partie mit den schwarzen Steinen gegen den Russen Alexander Grischtschuk gewonnen hatte. In der Gesamtwertung des Kandidatenturniers setzte sich Caruana mit 9,0 Punkten vor dem Aserbaidschaner Schachrijar Mamedscharow und dem Russen Sergej Karjakin (beide 8,0 Punkte) durch.