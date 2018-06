Rekorde und Kurioses: Elf WM-Zahlen vor der K.o.-Runde

Anzeige

Moskau (dpa) - Schon die Vorrunde bei der Fußball-WM in Russland brachte mehrere Rekorde. Die wichtigsten Zahlen des Turniers für den Start der Achtelfinals am Samstag:

0 - Erstmals seit 1982 hat kein afrikanisches Team die Vorrunde überstanden. Senegal scheiterte als letzter Vertreter in Russland.

2,54 - 122 Tore fielen bislang bei den 48 WM-Spielen in Russland. Mit einem Schnitt von 2,54 Treffern liegt das Turnier unter dem Niveau der WM 2014 in Brasilien (2,67). Nur bei fünf Weltmeisterschaften war der Schnitt noch niedriger. Zumindest gab es in den ersten 36 Spielen kein 0:0, so lange wie nie zum WM-Start. Das einzige torlose Unentschieden blieb das Duell von Frankreich mit Dänemark.