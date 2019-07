Rekordjagd der badischen Schützen geht weiter

Die badischen Sportschützen haben ihre Titelwettkämpfe um neue Landesmeister fortgesetzt. Dabei wurden wiederum zahlreiche neue Rekorde der Mannschafts- und Einzelwertung erzielt, die die derzeitige Leistungsstärke der Spitzenschützen des Badischen Sportschützenverbandes unterstreichen.

Laufende Scheibe Luftgewehr, Herren I, Mannschaften: 1. SV Walldorf 1362 Ringe (neuer Rekord). – Einzel: 1. Tobias Baust (SV Walldorf) 531 Ringe (neuer Rekord) 2. Alexander Bräumer (SG 1744 Mannheim) 474, 3. Patrick Schell (SV Walldorf) 462. Laufende Scheibe Luftgewehr MIX, Herren I, Mannschaften: 1. SV Walldorf 947. – Einzel: 1. Tobias Baust (SV Walldorf) 359, 2. Patrick Schell (SV Walldorf) 298, 3. Andrej Peters (SV Walldorf) 290. Flinte Skeet, Herren I, Mannschaften: 1. JG Wiesental 338 Treffer (neuer Rekord), 2. JG Wiesental II 281. – Einzel: 1. Florian Säubert (JG Wiesental) 112, 2. Maximillian Schweikert (JG Wiesental) 112, 3. Rene Auer (JG Wiesental) 90. – Damen I, Mannschaften: 1. JG Wiesental 181 (neuer Rekord). – Einzel: 1. Mona Reichert (JG Wiesental) 62 (neuer Rekord), 2. Vera Bauer (JG Wiesental) 60, 3. Karin Erhard (JG Wiesental) 59. – Herren II, Einzel: 1. Slawomir Nicinski (JG Wiesental) 114 (neuer Rekord) 2. Andreas von Thaden (JG Wiesental) 109, 3. Bernd Müller (SG Pforzheim) 88. – Herren III, Mannschaften: 1. JG Wiesental 342 (neuer Rekord), 2. JG Wiesental II 281, 3.SG Pforzheim 274. – Einzel: 1. Harry Stober (JG Wiesental) 116 (neuer Rekord), 2. Bernhard Heckler (JG Wiesental) 114, 3. Andreas May (JG Wiesental) 112. – Herren IV, Einzel: 1. Dieter Bauer (JG Wiesental) 97 (neuer Rekord), 2. Frank Waidner (SG Pforzheim) 91, 3. Uwe Schlageter (SV Nußloch) 60. – Herren V, Einzel: 1. Roland Dupont (SG Pforzheim) 64. – Jugend, Einzel: 1. Tim Krause (JG Wiesental) 117 (neuer Rekord). Kleinkaliber 100 Meter, Herren I, Mannschaften: 1. SV Walldorf 873, 2. SV Walldorf II 870, 3. KKS Reihen 864. – Einzel: 1. Steffen Kreß (SSV Eberbach) 292, 2. Robin Emmerich (TV Epfenbach) 292, 3. Philipp Rothenhöfer (KKS Reihen) 290. – Damen I, Einzel: 1. Cora-Heidi Vonthron (SV Walldorf) 294, 2. Sarah Würz (KKS Hambrücken) 293, 3. Melanie Ebend (SV Walldorf) 293. – Herren II, Einzel: 1. Frank Köstel (SV Odenheim) 292, 2. Oliver Kuhn (KKS Stein am Kocher) 289, 3. Thomas Heuschober (SV Walldorf) 284. – Herren III, Mannschaften: 1. KKS Plankstadt 854 (neuer Rekord), 2. SC Mörsch 831, 3. SSV Hemsbach 831. – Einzel: 1. Peter Scherz (KKS Plankstadt) 288 (neuer Rekord), 2. Michael L. Vogel (KKS Plankstadt) 284, 3. Norbert Pfirmann (SC Mörsch) 284. – Damen III, Einzel: 1. Kerstin Liebsch (SSV Eberbach) 283 (Rekord eingestellt), 2. Carmen Linzner (KKS Ispringen) 281, 3. Motria Schneider (SC Mörsch) 278. – Herren IV, Einzel: 1. Bruno Schmitteckert (SSV Kronau) 290 (neuer Rekord), 2. Kurt Hillenbrand (SSV Kronau) 284, 3. Martin Hildenbrand (SSV Spechbach) 283. Luftgewehr Auflage, Senioren I, Mannschaften: 1. SSV Eberbach 935,3, 2. SSV Sandhausen 935,1, 3. SSV Moosbrunn 931,3. – Einzel: 1. Erich Prem (SSV Sulzbach) 315,0, 2. Bernd Thimm (SV Altheim) 313,9, 3. Ulrich Schlesinger (KKS Plankstadt) 313,3. – Seniorinnen I, Einzel: 1. Elke Zimmermann (SSV Moosbrunn) 313,6, 2. Kerstin Liebsch (SSV Eberbach) 312,9, 3. Brigitte Sach (SSV Spechbach) 308,3. – Senioren II, Einzel: 1. Bernd Schütz (SSV Sandhausen) 315,5, 2. Kurt Demel (SSV Hilsbach) 312,2, 3. Thomas Schauffler (SV Ettlingen) 311,4. – Seniorinnen II, Einzel: 1. Annettte Schatz (SSV Eberbach) 311,7, 2. Christiane Ehrbar (SSV St. Ilgen) 311,7, 3. Angelika Lubos (SV Ettlingen) 311,2. – Senioren III, Mannschaften: 1. SV Ettlingen 945,8, 2. SSV Dielheim 942,2, 3. SG Neckargemünd 941,5. – Einzel: 1. Jürgen Dörtzbach (SV Eschelbach) 317,6, 2. Hans Pfleger (SV Ettlingen) 316,4, 3. Werner Brenneisen (SSV Hilsbach) 315,3. – Seniorinnen III, Einzel: 1. Brigitte Graf (SV Ettlingen) 316,3, 2. Ingeborg Lobitz (SV Eschelbach) 313,9, 3. Hannelore Müller (SG Buchen) 313,2. – Senioren IV, Einzel: 1. Reinhard Zahn (SG Neckargemünd) 316,7, 2. Fritz Pfeffer (SSV Dielheim) 315,9, 3. Manfred Braun (SSV Spechbach) 315,8. – Seniorinnen IV, Einzel: 1. Elke Köstner (SG 1721 Karlsruhe) 312,4, 2. Christa Deutscher (SV Ettlingen) 306,8, 3. Maria Carl (KKS Stein am Kocher) 285,3. – Senioren V, Einzel: 1. Karl Huber (KKS Forst) 314,8, 2. Kurt Jozwiak (SSV Obrigheim) 314,1, 3. Erhard Hetzel (SG 1721 Karlsruhe) 313,8. – Seniorinnen V, Einzel: 1. Brigitte Pfleger (SV Ettlingen) 312,9, 2. Traute Wahle (SSV Dielheim) 311,6, 3. Gerlinde Abt-Friedrich (SV Ettlingen) 306,6. Kleinkaliber-Gewehr 50 Meter Auflage, Senioren I, Mannschaften: 1. SSV Sandhausen 904,2, 2. SV Eschelbronn 884,9, 3. SSV Eberbach 884,0. – Einzel: 1. Bernd Thimm (KKS Osterburken) 305,2, 2. Erich Prem (SSV Sulzbach) 301,9, 3. Peter Scherz (SSV Sandhausen) 300,6. – Seniorinnen I, Einzel: 1. Sabine Barfurth (SSV Oftersheim) 299,5, 2. Margit Spohrer (SSV Hilsbach) 295,2, 3. Andrea Schmelcher-Lanig (SG „Tell“ Heidelberg) 292,3. – Senioren II, Einzel: 1. Michael Engelhardt (SSV Oftersheim) 306,1, 2. Kurt Demel (SSV Hilsbach) 305,1, 3. Gerd-Peter Loh (SG 1721 Karlsruhe) 304,7. – Seniorinnen II, Einzel: 1. Gabriele Hammer-Zeitler (SSV Eberbach) 299,2, 2. Christiane Ehrbar (SSV St. Ilgen) 299,1, 3. Annette Schatz (SSV Eberbach) 298,0. – Senioren III, Mannschaften: 1. SV Eschelbach 925,9, 2. SV Ettlingen 922,5, 3. KKS Stein am Kocher 916,5. – Einzel: 1. Jürgen Dörtzbach (SV Eschelbach) 312,2, 2. Hartmut Schwarz (SSV Hilsbach) 305,8, 3. Albert Säubert (KKS Kirrlach) 305,2. – Seniorinnen III, Einzel: 1. Ingeborg Lobitz (SV Eschelbach) 306,4, 2. Brigitte Graf (SV Ettlingen) 306,0, 3. Hannelore Müller (SG Buchen) 294,7. – Senioren IV, Einzel: 1. Willi Graf (SV Ettlingen) 310,6, 2. Siegfried Hess (SSV Dielheim) 310,0, 3. Fritz Pfeffer (SSV Dielheim) 307,0. – Seniorinnen IV, Einzel: 1. Elke Köstner (SG 1721 Karlsruhe) 295,0. – Senioren V, Einzel: 1. Hilmar Leuck (SV Eschelbach) 309,1, 2. Kurt Jozwiak (KKS Stein am Kocher) 308,5, 3. Roland Neu (SV Ettlingen) 305,9. – Seniorinnen V, Einzel: 1. Traute Wahle (SSV Dielheim) 298,5, 2. Herta Stork (SSV Kronau) 298,1, 3. Maria Carl (KKS Stein am Kocher) 284,3. – Kleinkaliber-Gewehr 100 Meter Auflage, Senioren I, Mannschaften: 1. SSV Sandhausen 932,7, 2. SSV Eberbach 924,9, 3. SV Eschelbronn 908,3. – Einzel: 1. Erich Prem (SSV Sulzbach) 312,3, 2. Peter Scherz (SSV Sandhausen) 311,8, 3. Wolf-Dieter Wirth (SG Neckargemünd) 308,7. – Seniorinnen I, Einzel: 1. Kerstin Liebsch (SSV Eberbach) 308,4, 2. Brigitte Sach (SSV Spechbach) 305,4, 3. Dörthe Hornig (SSV Sandhausen) 305,2. – Senioren II, Einzel: 1. Gerd-Peter Löh (SG 1721 Karlsruhe) 311,4, 2. Bernd Schütz (SSV Sandhausen) 310,9,3. Kurt Demel (SSV Hilsbach) 310,5. – Seniorinnen II, Einzel: 1. Gabriele Hammer-Zeitler (SSV Eberbach) 312,4, 2. Christiane Ehrbar (SSV St. Ilgen) 309,2, 3. Annette Schatz (SSV Eberbach) 304,1. – Senioren III, Mannschaften: 1. SSV Hilsbach 942,7, 2. SV Eschelbach II 940,7, 3. SSV Dielheim 939,5. – Einzel: 1. Werner Brenneisen (SSV Hilsbach) 316,7, 2. Albert Säubert (KKS Kirrlach) 315,0, 3. Manfred Padberg (SSV Hilsbach) 314,8. – Seniorinnen III, Einzel: 1. Ingeborg Lobitz (SV Eschelbach) 314,1, 2. Brigitte Graf (SV Ettlingen) 311,7, 3. Hannelore Müller (SG Buchen) 304,9. – Senioren IV, Einzel: 1. Fritz Pfeffer (SSV Dielheim) 316,5, 2. Dietmar Lobitz (SV Eschelbach) 316,3, 3. Siegfried Hess (SSV Dielheim) 315,1. – Senioren V, Einzel: 1. Hilmar Leuck (SSV Hilsbach) 313,9, 2. Roland Neu (SV Ettlingen) 313,8, 3. Jürgen Muschelknautz (SG 1744 Mannheim) 313,7. – Seniorinnen V, Einzel: 1. Traute Wahle (SSV Dielheim) 307,9. Luftpistole, Auflage, Senioren I, Mannschaften: 1. SV Eschelbach 897,5, 2. SV Meckesheim 880,8, 3. SG 1744 Mannheim 872,9. – Einzel: 1. Boris Hofmann (SSV Sandhausen) 308,5, 2. Bernd Thimm (SV Altheim) 302,8, 3. Gerd Häuselmann (SV Eschelbach) 293,6. – Seniorinnen I, Einzel: 1. Antje Lilian Rzehorz (SG Bruchsal) 300,9, 2. Regina Trautmann (SG Grötzingen) 299,0, 3. Doris Pfirmann (SC Mörsch) 294,0. – Senioren II, Einzel: 1. Heinrich Wagenblaß (SV Eschelbach) 307,5, 2. Matthias Lidebenow (SG Bruchsal) 305,9, 3. Bernd Vettermann (SC Meckesheim) 302,0. – Seniorinnen II, Einzel: 1. Iris Mohr (SSV Spechbach) 300,5, 2. Waltraud Bender (SV Eschelbach) 296,4. – Senioren III, Mannschaften: 1. SV Ettlingen 899,9, 2. SV Eschelbach 892,0, 3. SSV Karlsbad 878,4. – Einzel: 1. Jürgen Dörtzbach (SV Eschelbach) 306,6, 2. Hans Pfleger (SV Ettlingen) 306,0, 3. Klaus Frisch (SG Schwetzingen) 300,6. – Seniorinnen III, Einzel: 1. Katharina Zakrzewski-Hofmann (SV Ettlingen) 315,9, 2. Marlind Dihlmann (SSV Karlsbad) 298,8, 3. Brigitte Graf (SV Ettlingen) 297,7. – Senioren IV, Einzel: 1. Raimund Müller (SV Altheim) 300,8, 2. Franz Haag (KKS Kirrlach) 300,6, 3. Rainer Schreiber (SSV Birkenfeld-Obernhausen) 298,0. – Seniorinnen IV, Einzel: 1. Ursula Kuderer, SSV Philippsburg 299,6, 2. Janina Fies (SG Bruchsal) 291,1, 3. Christiane Weidner (SSV Eberbach) 284,3. – Senioren V, Einzel: 1. Norbert Gieser (SGi Ketsch) 302,5, 2. Otmar Rossbach (SSV Hilsbach) 301,9, 3. Helmut Pöpperl (SV Hainstadt) 297,1. – Seniorinnen V, Einzel: 1. Brigitte Pfleger (SV Ettlingen) 296,2, 2. Rosa Haag (KKS Kirrlach) 293,2. gemü

