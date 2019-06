Rennsportatmosphäre verbreitete sich rasend schnell

Das ADAC-Odenwaldring-Klassik auf dem Walldürner Flugplatzgelände war am Wochenende wiederum das sportliche Event für alle Motorradfreunde aus nah und fern. Diese traditionelle Motorsportveranstaltung hat auch bei ihrer wölften Auflage nichts an Faszination verloren. Das unterstreicht das rund 250-köpfige Teilnehmerfeld aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland.

Mit ihrer bunten Mischung der klassischen Solo- und Gespann-Motorrädern bietet die Veranstaltung auf dem Flugplatzgelände jedes Jahr eine einzigartige Rennatmosphäre, die auch für Organisator Manfred John mit seiner vielköpfigen Crew immer wieder eine große Herausforderung darstellt. Bereits am Donnerstag, dem eigentlichen Anreisetag, waren die besten Plätze für die Teilnehmer schnell vergriffen und spätestens am Freitag glich das weiträumige Areal einem großen Campingplatz.

Auch bei der neuerlichen Auflage spielte das Wetter mit und damit wurden bereits auch die Mühen des Veranstalters belohnt, der für die Durchführung des Rennes eine ganze Menge Vorbereitungen hat.

Neben den sportlichem Wettkampf mit Motorrädern aus den Epochen von 1950 bis 2001, Oldtimer, Youngtimer, aktuelle Renn- und Sportmotorräder, Solo und Seitenwagen hatte Organisator Manfred John auch bei der zwölften Auflage ein sehr attraktives Begleitprogramm aufgestellt.

Bereits am Freitagnachmittag gab der Streckenwart die Rennstrecke zu den ersten Einstellfahrten frei. Schon hier verbreitete sich schnell die gewohnte die Rennatmosphäre rund um die Strecke. Am Samstagvormittag standen die ersten Trainingsläufe an. Eine starke Truppe sowohl im Renngeschehen wie auch außerhalb stellte der Rennstall Mudau auf seinen vorwiegend italienischen Rennmaschinen der Marken Moto-Guzzi, MV Augusta, Laverda und Morini. Die Mudauer bringen sich auch jedes Jahr tatkräftig beim Aufbau der Veranstaltung in walldürn mit ein.

Entwarnung in drei Fällen

Erwähnt seien auch die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, die Einsatzkräfte vom Rettungsdienst DRK Walldürn, die bis Samstagnachmittag bereits mehrmals eingreifen mussten, nachdem sich drei Piloten bei Stürzen Verletzungen zugezogen hatten und letztlich zur ärztlichen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Kliniken geflogen wurden. Schon bald konnte Rennleiter Manfred John zum Glück in allen drei Fällen Entwarnung geben, da die Schwere der Verletzungen nicht so schlimm waren wie zunächst befürchtet.

Der Rennsonntag verlief dagegen ohne besondere Vorkommnisse. Es gab lediglich kleinere „Ausrutscher“, die ein Eingreifen der Rettungskräfte nicht erforderten. Deshalb durfte nach dem letzten Seitenwagenrennen des Tages Organisationschef Manfred John bereits ein positives Fazit ziehen, verbunden mit seiner Anerkennung für die vielen freiwilligen Streckenposten und Mitarbeitern hinter den Kulissen und nicht zuletzt dem Flugsportclub Walldürn für die Bereitstellung des Geländes, ohne die eine Durchführung der gesamten Veranstaltung nicht möglich wäre.

„Na dann: Bis zur 13. Odenwald Klassik 2020“, so ein entsprechend gut gelaunter Manfred John bei der Verabschiedung – die Motorradfreunde wird’s freuen.

