Residenzlauf 2021 erst im Herbst

Das Würzburger Residenzlauf-Team hat nach eigenen Angaben das Corona-Jahr 2020 wirtschaftlich gut überstanden. Die schwere Schädigung durch ein komplettes Jahr Einnahmeausfall, die vielen Laufveranstaltern aus dem Bundesgebiet droht, wurden in Würzburg vermieden. Das liege in erster Linie „an unserer Struktur als Non-Profit-Organisation mit keinerlei Fixkosten und nur spürbaren Kosten, wenn eine Veranstaltung tatsächlich stattfindet“, so Reinhard Peter von der Würzburger Residenzlauf-Veranstaltungsgesellschaft.

Naürlich habe man für die beiden abgesagten Läufe im April beziehungsweise Oktober auch einiges an ehrenamtlicher Zeit investiert, „aber diesen Preis sind wir gerne bereit zu zahlen, wenn dadurch unser Event und unsere Tradition keinen Schaden nehmen“, so Peter.

Traditionsgemäß würde die 2021-er Ausgabe des Residenzlaufes 25. April stattfinden. Klar ist derzeit, dass mindestens bis 10. Januar und vermutlich darüber hinaus keiner an „Normalität“ denken kann. Da dies mit all den Eventualitäten eine „reguläre“ Vorbereitungsphase für die Organisatoren unmöglich macht, hat man sich bereits jetzt zu einer Terminverschiebung entschlossen. Der 32. Würzburger Residenzlauf soll deshalb nun ein Herbstlauf sein und am Sonntag, 17. Oktober, stattfinden. rp

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.12.2020