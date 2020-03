Residenzlauf in den Herbst verschoben

Der 32. Würzburger Residenzlauf wird aufgrund der Empfehlungen rund um den Corona-Virus von Ende April auf 18. Oktober verschoben. Dazu hat sich das Veranstalterteam in dieser Woche entschlossen und kurzfristig mit allen Partnern die Weichen auf den neuen Termin gestellt.

Auch wenn der bisherige Termin 26. April aktuell noch nach dem Korridor liegt, nur bis einschließlich 19. April Großveranstaltungen über 1000 Personen absagen zu müssen, wollen die Macher dieser größten Breitensportveranstaltung in Unterfranken jetzt Klarheit schaffen. „Es ist aufgrund der rasanten Entwicklungen in dieser Krise davon auszugehen, dass auch Ende April und in den Folgewochen solche Veranstaltungen verboten bleiben. Daher wollten wir jetzt für alle Beteiligten eine klare, planbare Aussage treffen“, beschreibt Organisationsleiter Reinhard Peter die Entscheidung. „Gleichzeitig haben wir uns mit verschiedensten Partnern unserer Veranstaltung in den letzten Jahrzehnten den Ruf eines Gesundheitslaufs erarbeitet. Das würde einfach nicht zu den aktuellen Empfehlungen passen. Erst recht, wenn aus besonderen Gefahren verschiedene Altersgruppen vielleicht besser nicht kommen sollten. Dann hätten wir einfach nicht mehr den Charakter einer Familiensportveranstaltung“, so Peter. Gleichzeitig zeigt er sich zusammen mit Jens Röder vom Fachbereich Sport der Stadt Würzburg glücklich, dass gerademal binnen 48 Stunden ein Ersatztermin gefunden werden konnte. rp

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.03.2020