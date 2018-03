Rettungsmission startet mit Teilerfolg

Anzeige

Mainz/Wolfsburg.Bruno Labbadia ist wieder voll in seinem Element. Mit großem Engagement will der 52-Jährige die Rettungsmission beim VfL Wolfsburg zum Erfolg führen – und gibt dafür alles. „Er macht einen guten Eindruck. Er lebt den Fußball, denkt viel über Fußball nach und gibt uns Selbstvertrauen“, berichtete VfL-Kapitän Paul Verhaegh über die Arbeit des neuen Trainers in Wolfsburg.

Die soll bei Labbadias Heim-Premiere am kommenden Samstag gegen Bayer Leverkusen noch mehr Früchte tragen als beim 1:1 in Mainz, wo er den perfekten Einstand bei seiner Bundesliga-Rückkehr nach 17 Monaten verpasst hatte.

„Ich habe Freude daran, mit der Mannschaft zu arbeiten. Und auch daran, wie sie teilweise Fußball gespielt hat. Wenn wir in einer anderen Situation wären, würde ich noch positiver darüber reden können“, sagte Labbadia und gab die Marschroute vor: „Wir müssen alles dafür tun, dass wir noch mehr Freude haben können.“