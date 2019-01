Revanche der Löwen

Die Basketballer der Hakro Merlins Crailsheim wollten so in die Rückrunde starten, wie sie in das Jahr gestartet sind. Mit den Basketball-Löwen aus Braunschweig wartete jedoch eine Mannschaft, die etwas gut zu machen hatte. Vor nicht mal zwei Wochen siegten die Crailsheimer im Hinrundenduell. Von Anfang an machten die Hausherren klar, dass sie nicht nochmal verlieren wollten und gewannen verdient mit 98:84.

Die ersten vier Punkte gehörten den Hakro Merlins, genauer gesagt Ben Madgen. Besonders Scott Eatherton (elf Punkte im ersten Viertel) machte den Zauberern das Leben schwer. So endeten die ersten zehn Minuten mit 27:21 für die Löwen. Durch einen Dreier mit Zusatzfreiwurf rückten die Hakro Merlins im zweiten Spielabschnitt auf zwei Punkte an die Hausherren heran. In den letzten Momenten vor der Halbzeitpause zogen jedoch die Braunschweiger wieder davon. Mit 49:41 ging es in die Halbzeit.

Die zweite Hälfte begann nicht gut für die Merlins. Philipp Neumann foulte bereits früh zum vierten Mal, und die Basketball-Löwen erhöhten den Vorsprung auf 13 Punkte. Nach 30 Minuten lautete der Spielstand 72:59.

Die Löwen eröffneten das letzte Viertel mit drei Dreiern und versetzten den kleinen Resthoffnungen der Crailsheimer direkt einen Stich in das Herz. Da die Zauberer zwar offensiv punkteten, aber in der Defense den Zugriff verloren, endete die Partie mit 98:84. anf

