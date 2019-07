Rheinländer sorgten für echte „Karneval-Stimmung“

TSG Hoffenheim – 1. FC Köln 1:7

Hoffenheim: Klein, Keßler, Calhanoglu, Bogarde, Curda, Mvom Onana, Schappes, Landwehr, Beier, John, Quincy. – Einwechselspieler: Werner, Dautaj, Khan Agha, Frauendorf, Krüger, Malonga, Messina, Seitz, Sejdinovic, Selensky.

Köln: Adamczyk, Sponsel, Akalp, Voloder, Örnek, Strauch, Thielmann, Olesen, Mueller, Schwirten, Obuz. – Einwechselspieler: Friedsam, Dahmen, Özden, Islamovic, Ksiouar, Oubella, Berg.

Tore: 0:1 (5.) Sebastian Mueller, 0:2 (10.) Marvin Obuz, 0:3 (18.) Erkan Akalp, 1:3 (39.) Melayro Bogarde, 1:4 (57.) Joshua Schwirten, 1:5 (67.) Mathias Flaga Olesen, 1:6 (84.) Batuhan Özden, 1:7 (85) Sebastian Müller. – Schiedsrichter: Daniel Schäfer (Ravenstein). – Zuschauer: 400.

Ein echtes Fußball-Highlight boten die Verantwortlichen des FC Eubigheim aus Anlass des 100. Vereinsgeburtstages: Die A-Junioren-Bundesliga-Teams der TSG 1899 Hoffenheim und des 1. FC Köln bescherten den Geburtstagsgästen ein flottes Spiel mit acht Toren. Beide Teams legten von Beginn an ein hohes Tempo vor und beeindruckten mit Disziplin und Fairness. In der fünften Spielminute war Sebastian Müller nach schönem Zuspiel mit einem Flachschuss ins kurze Eck erfolgreich für die Kölner. Die TSG hatte zwei Minuten später ihren ersten Torschuss. Die Hoffenheimer hatten zwar die größeren Spielanteile, die Kölner waren aber mit schnellen Gegenstößen effektiver und gingen verdient mit 3:1 in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es weniger Torraumszenen. Dann erzwangen die Kölner mit hohem Pressung immer wieder Ballverluste bei den Hoffenheimern. Insgesamt wirkten die Geißböcke zielstrebiger. Das änderte sich auch nicht durch die vielen Einwechselungen. In regelmäßigen Abständen begeisterten die Kölner die Zuschauer mit wunderschönen Toren. Insgesamt sieben mal erklang die Torhymne „Kölle Alaaf“. Chefsprecher Klaus Rotter sprach daraufhin von Karneval-Stimmung in der „Scherbelino Arena“. fce

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019