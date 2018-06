Rickey Paulding sitzt Per Günther im Nacken

Anzeige

Wandelt „Mr. Bundesliga“ auf den Spuren von Per Günther? Bei der Wahl zum „beliebtesten Spieler der Saison“ hat Rickey Paulding, US-Amerikaner in Diensten der EWE Baskets Oldenburg, zum dritten Mal nach 2009 und 2017 am besten abgeschnitten. Damit liegt der 35-Jährige, der mit der legendären Nummer 23 aufläuft, nur noch zwei Erfolge hinter Günther. Der Spielmacher von ratiopharm ulm hat die Fan-Wahl bereits fünf Mal gewonnen.

26,2 Prozent aller Teilnehmer des aktuellen Votings, die über die Homepage der easyCredit BBL abgestimmt hatten, sahen Paulding auf Platz eins. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Joshiko Saibou (Alba Berlin, 17,5 Prozent) und David McCray (MHP Riesen Ludwigsburg, 8,6 Prozent).

Die bisherigen Preisträger dieses Awards: Per Günther, ratiopharm ulm: 2012 bis 2016, Rickey Paulding, EWE Baskets Oldenburg: 2017/2018, 2016/2017 und 2008/2009, Kyle Hines, Brose Baskets: 2010/2011, Pascal Roller, Deutsche Bank Skyliners Frankfurt, John Bowler, Telekom Baskets Bonn: 2007/2008, Darius Hall, Artland Dragons: Saison 2006/2007, Matej Mamic, Alba Berlin: 2005/2006.