Riesengroßer Schritt in Richtung Klassenerhalt

Wie schon in der Doppelrunde zuvor beendeten die Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim ihre Spiele in der 2. Schach-Bundesliga auch am vergangenen Wochenende ausgeglichen.

Einer hohen Niederlage gegen eine Spitzenmannschaft folgte ein ungemein wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten gegen den Abstieg.

Gegen Heusenstamm kam man völlig chancenlos mit 1:7 unter die Räder. Nach schnellen Unentschieden von Fy Rakotomaharo und Bernd Reinhardt lief nichts mehr zusammen. Alle weiteren Partien gingen nämlich recht klar verloren.

Da man ohnehin nicht davon ausgegangen war, gegen Heusenstamm etwas holen zu können, war die Stimmung vor dem wichtigen Spiel gegen Griesheim trotzdem gut.

Gegen Griesheim kam Srdjan Panzalovic zum Einsatz. Der Joker sollte durch seinen überraschenden Einsatz am vierten Brett die Vorbereitung der Griesheimer durcheinander bringen, was letztlich eindrucksvoll gelang. Er selbst spielte schnell unentschieden, wie auch seine Mannschaftskollegen Bernd Reinhardt und Viktor Gasthofer. Somit war alles ausgeglichen bis dahin.

Die Entscheidung fiel durch zwei Siege mit den schwarzen Steinen. Fy Rakotomaharo am Spitzenbrett und Alexander Gasthofer (Brett fünf) hatten bisher eine eher durchwachsene Saison hinter sich. Wie in der Vorsaison sind sie aber auch in diesem Jahr in den entscheidenden Runden wieder voll da und siegen klar. Mit dem überraschenden Sieg von Alexandr Karpatchev am zweiten Brett gegen den nominell stärksten Griesheimer, Großmeister Tazbir, war der Mannschaftskampf entschieden. Es folgten noch für das Mannschaftsergebnis bedeutungslose Remisen, bevor der klare 5,5;2,5-Sieg feststand.

Sechs Punkte haben die Schachfreunde nun in der Tabelle. Das sind drei Punkte Abstand auf Griesheim und vier auf Jedesheim. Diese beiden Konkurrenten haben dieses Mal keinem Punkt geholt. Zwar können sie die Schachfreunde theoretisch mit zwei Siegen aus ihren beiden verbleibenden Begegnungen noch einholen, aber dies ist angesichts der starken Gegner äußerst unwahrscheinlich. Zudem hat es Bad Mergentheim im letzten Spiel gegen Eppingen, das weder mit Auf- noch Abstieg etwas zu tun hat, selbst in der Hand, alles klar zu machen. Mörlenbach ist als punktloser Tabellenletzter bereits abgestiegen.

