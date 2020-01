Riesige Sehnsucht nach dem Pokal

Mannheim.Thomas Larkin zieht ab, der Puck schlägt hinter Münchens Torhüter Danny aus den Birken ein. Mit dem Tor zum 5:4 schießt der Verteidiger die Adler am 26. April 2019 zur Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga. Auf dem Eis liegen sich die Spieler in den Armen, auf den Rängen der SAP Arena gibt es kein Halten mehr. Schon bald nach der rauschenden Partynacht fragen sich viele: Können die

...