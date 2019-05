Robben zögert noch

München.Außenverteidiger Rafinha hat nach seinem Abschied vom FC Bayern München noch keine Entscheidung über seinen nächsten Fußball-Verein getroffen. „Ich spiele noch in Brasilien oder Europa, ich weiß noch nicht, ich entscheide nach der Saison“, sagte der 33-Jährige aus Brasilien in einer emotionalen Pressekonferenz beim deutschen Fußball-Rekordmeister. „Ich habe nicht gedacht, dass ich solange in Deutschland bleibe.“ Rafinha spielt seit 2011 für die Münchner, sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Rafinha war 2005 aus Brasilien zum FC Schalke in die Bundesliga gewechselt, 2010 ging der Verteidiger aus Londrina für eine Saison zum CFC Genua und schloss sich danach dem FC Bayern an. Unter anderen Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller und Franck Ribéry waren bei der emotionalen Pressekonferenz Rafinhas in München anwesend. Dem ehemaligen Nationalspieler kamen sogar die Tränen. „Wir sind schon so lange zusammen“, sagte er mit Blick auf seine Münchner Mitspieler, die ihm schließlich applaudierten, „diese Leute waren sehr wichtig für mich.“ Rafinha sagte zum Abschluss: „Obrigado, danke für alles.“

Indes möchte Offensivstar Arjen Robben in den nächsten zwei Wochen eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. „Ich bin eigentlich spät dran, aber das hat mit dieser Verletzung zu tun gehabt“, sagte der fünf Monate verletzt fehlende Niederländer und ergänzte: „Ich hoffe, dass ich in ein oder zwei Wochen eine Entscheidung treffe, ich kann aber nichts versprechen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.05.2019