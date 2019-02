Rödl will unbedingt den Gruppensieg

Bamberg.Bundestrainer Henrik Rödl möchte mit Deutschlands Basketballern in der Qualifikation für die WM im Sommer unbedingt den Gruppensieg holen. „Ich hoffe, wir legen nochmal ein gutes Spiel hin“, sagte der 49-Jährige mit Blick auf die Heimpartie am 24. Februar in Bamberg gegen Griechenland. „Wir wollen die Niederlage in Griechenland wettmachen, wir wollen die Gruppe gewinnen.“ In Patras im November unterlagen die Deutschen.

Die DBB-Auswahl und Griechenland liegen gleichauf an der Spitze. Beide Teams haben eine Bilanz von jeweils neun Siegen und einer Niederlage. Der Gruppensieg verspricht leichtere Gegner bei der WM-Auslosung im März. Die Endrunde findet vom 31. August bis 15. September in China statt. dpa

