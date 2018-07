Ronaldo bekommt seinen Willen

Anzeige

Brief an die Fans

Erst am Dienstagmorgen war Juve-Präsident Andrea Agnelli nach Griechenland geflogen – offenbar um persönlich letzte Details mit Ronaldo zu besprechen, der dort gerade Urlaub macht.

An dem Treffen soll Berichten zufolge auch Ronaldos Agent Jorge Mendes teilgenommen haben. Mit Juventus-Coach Massimiliano Allegri hat der Stürmer informierten Kreisen zufolge bereits in den vergangenen Tagen telefoniert.

Ronaldo wandte sich am Dienstag in einem offenen Brief an den Club und seine Fans und schrieb wehmütig: „Diese Jahre bei Real Madrid und in dieser Stadt waren wahrscheinlich die glücklichsten meines Lebens.“ Er sei den Königlichen unendlich dankbar, denke aber, dass es an der Zeit sei, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die Fans bat er, seine Entscheidung zu verstehen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.07.2018